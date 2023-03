33-årig bedrager sendt bag tremmer

En 33-årig mand skal tilbringe de kommende år i fængsel. Det ligger fast, efter manden fredag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Her blev han altså ikke varetægtsfængslet, men i stedet idømt en såkaldt straksdom på tre års fængsel, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Ud af de tre års fængsel er en del af det en reststraf, da den 33-årige var prøveløsladt i forbindelse med en anden sag, oplyser politiet.

Har snydt virksomheder

Manden er dømt for ved flere tilfælde at have bedraget virksomheder. Det er sket ved, at han har lejet maskiner og udstyr af dem, uden at han så har leveret det tilbage.

TV2 Østjylland har fredag eftermiddag forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Østjyllands Politi.