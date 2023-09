31-årig var del af narkoring - dømt og udvist

En 31-årig mand tilstod tirsdag at have arrangeret indsmugling og overdragelse af narkotika.

Det koster ham ti års fængsel, afgjorde Retten i Randers mandag. Sagen blev ført af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Manden erkendte i retten, at han fra januar 2021 til juni 2022 arrangerede overlevering af i alt 75 kilo hash til en medgerningsmand.

Det oplyser NSK i en pressemeddelelse.

De to planlagde at sende hashen videre til Norge. Den 31-årige mand erkendte også, at han fra december 2021 til marts 2022 arrangerede indsmugling og videreoverdragelser af fire kilo kokain.

Manden blev anholdt i Montenegro 5. oktober sidste år som en del af en større anholdelsesaktion mod en ring af mistænkte narkosmuglere i Danmark og Norge.

Han blev udleveret i april 2023, og mandag i denne uge fik han sin dom. Ti års fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år, lød dommen på ved Retten i Randers mandag.

Specialanklager hos NSK, Morten Rasmussen, siger:

- I denne sag har NSK efter en omfattende efterforskning kunnet sætte ind over for et kriminelt netværk, der har indsmuglet og videreoverdraget store mængder narkotika. Jeg er tilfreds med dommen, som viser, at retten ser med stor alvor på indsmugling og videresalg af narkotika samt ulovlig våbenbesiddelse, udtaler han i en pressemeddelelse.