31-årig mand dømt for krænkelser af børn

Ifølge sagens anklager, Bjørn Fogh Sørensen, har overvågningsvideoerne spillet en central rolle i efterforskningen.

- Sagen er et rigtigt godt eksempel på, hvordan politiets adgang til videoovervågning kan føre til, at politiet hurtigt finder frem til en gerningsmand. Ved at indhente overvågningsvideo i lokalområdet fik politiet hurtigt en ide om, hvem gerningsmanden var, og kunne skride til anholdelse, siger han.

Tidligere forhold

Den 31-årige mand er tidligere dømt for lignende forhold, og da politiet kom på sporet af manden, viste det sig at manden havde en verserende sag.

Ifølge sigtelsen i sagen havde manden flere gange befamlet en 12-årig dreng.

Under politiets ransagelser blev der fundet flere videoer med børneporno, som manden var i besiddelse af.

Den dømte erkendte forholdene, men nægtede at have haft til hensigt at begå overgreb på den 9-årig dreng.