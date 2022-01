28-årig varetægtsfængslet for tre indbrud og biltyverier

En mand, der fredag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers, er varetægsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for tre indbrud, tre brugstyverier af biler, hvoraf den ene blev stjålet ved et af indbruddene, tyveri af en nummerplade samt et butikstyveri begået i Rønde.