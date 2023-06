28-årig dømt: Børn så overgreb

Han tævede hende med en lægtehammer, tog fat om hendes hals og skubbede hende omkuld. Han stjal hendes telefon og forsøgte at true hende til at trække sin anmeldelse tilbage.

Og så blev den 28-årige mand fundet skyldig i at have stalket kvinden ved at forfølge og chikanere hende i en periode fra 2022 til begyndelsen af 2023.

Mandag blev han idømt to år og tre måneders fængsel for vold, trusler og stalkning.

- Han opsøgte hende adskillige gange på hendes adresse i Viby og andre steder, hvor hun befandt sig, og ved flere lejligheder udøvede han hærværk mod hendes bil. Han var meddelt et tilhold, som han overtrådte, men det er faktisk ikke en betingelse for, at man kan straffe for stalking, udtaler senioranklager Rosa Pape i en pressemeddelelse.

Skete foran børn

Manden blev dømt efter den nye paragraf i straffeloven om stalkning, der trådte i kraft sidste år. Den bliver anvendt, når der er tale om vedvarende og systematisk forfølgelse og chikane.

- Den 28-årige har systematisk chikaneret og forfulgt sin ekskæreste, der ovenikøbet blev udsat for grove overfald og trusler. Det har været urimeligt hårdt og psykisk belastende for hende og hendes mindreårige børn, som i flere tilfælde havde overværet forholdene, siger senioranklager Rosa Pape i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.



Den 28-årige modtog dommen.