26-årig anmeldte indbrud, men flere ting på stedet undrede betjentene

Døren ind til fyrrummet var brudt op, og der var stjålet værktøj for mere end 10.000 kroner, forklarede den 26-årige, som ifølge egen forklaring havde ligget og sovet under indbruddet.



Kan det nu også passe?

Men et par ting undrede politibetjentene på stedet.

Blandt andet var der kun de fodaftryk i rimfrosten rundt om huset, som den 26-årige selv havde lavet, ligesom der heller ikke var hjulspor eller andre spor af en indbrudstyv på stedet.

Det fik politibetjentene til at gå lidt mere kritisk til den 26-årige anmelder, som til sidst ifølge politiet erkendte, at det var ham selv, der havde smadret døren for at få det til at se ud som et indbrud, da han ville forsøge at skaffe penge fra forsikringen.

I stedet for en erstatning er den 26-årige mand nu sigtet for forsøg på bedrageri.