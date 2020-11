25.000 høns må lade livet: Fødevarestyrelsen aner ikke, hvad der er sket

Hun forklarer, at det typisk er økologiske- eller hobbyfarme, der bliver ramt af ramt og altså ikke besætninger, som er indenfor.

- Vi udspørger fra øst til vest, og det er noget, vi er ved at udrede. Der har været en brist i biosikkerheden et eller andet sted. Det kan eksempelvis være, hvis ens fodtøj ikke har været rent, siger Birgit Henriksen, der samtidig understreger, at farmen har gjort alt, hvad de skulle.

Opretter særlige zoner

Tirsdag formiddag oplyste Østjyllands Politi på Twitter, at man havde afspærret området omkring farmen i forbindelse med aflivningen.