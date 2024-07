En 25-årig mand fra Randers troede han skulle mødes med en narkokøber, men endte onsdag aften med en anholdelse.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Manden havde lavet en aftale om at mødes på en parkeringsplads på Engboulevarden for at sælge narko til en køber.

Køberen viste sig at være en betjent i civil, og den 25-årige blev derfor anholdt på stedet og sigtet for salg af narko.