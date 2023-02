2200 kan skimte fjernvarmen i en ikke-fjern fremtid

Tre fjernvarme-fluer med ét smæk.

Randers Kommune har givet grønt lys til fjernvarmeprojekter i Spentrup, Stevnstrup og Øster Bjerregrav. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Dermed kan i alt 2200 boligejere og 100 ejere af erhvervsejendomme se frem til at slippe af med naturgassen og i stedet hilse fjernvarmen velkommen.

- Jeg glæder mig på de mange borgeres og virksomheders vegne over, at de nu får mulighed for at vinke farvel til naturgassen og vælge fjernvarme til opvarmning. Det er til fordel for os alle sammen, økonomisk som miljømæssigt, at så mange som muligt bliver tilsluttet en fælles fjernvarmeforsyning, siger Nick Zimmermann (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Nye selskaber

Både Spentrup, Stevnstrup og Øster Bjerregrav er i dag primært forsynet med naturgas. I Spentrup og Øster Bjerregrav er der stiftet nye selskaber i forbindelse med projekterne, mens det i Stevnstrup er et projektforslag fra Verdo om at tilslutte sig til det eksisterende ledningsnet, som er fundamentet for, at beboerne kan tilbydes fjernvarme i fremtiden.

Projekterne er alle afhængige af tilskud fra fjernvarmepuljen, som administreres af Energistyrelsen.