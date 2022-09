21-årig voldtog kvindelig bekendt efter bytur

En 20-årig kvinde og en jævnaldrende mand havde tilsyneladende vidt forskellige idéer om, hvad der skulle ske, da de to tog hjem sammen efter en bytur i juni.

Mandag er den 21-årige mand nemlig blevet idømt et år og seks måneders ubetinget fængselsstraf for at have voldtaget kvinden.

Det har Retten i Randers afgjort, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efter flere tilnærmelser valgte kvinden at lægge sig til at sove på en sofa. Her vågnede hun pludselig ved, at manden var trængt op i hende. Kort efter blev sagen anmeldt til politiet.