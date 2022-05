20 kvinder fejrede mors dag i veteranbiler

Dagen i dag - altså mors dag - er nu 'National Køredag for Kvinder i Veteranbiler'. Idéen udspringer af, at mænd har et lignende arrangement forbeholdt mænd på fars dag.

- Det er ikke, fordi vi er en gruppe feminister, der er afsted i dag. Vi synes bare, at det kunne være sjovt at lave en pendant, således at vi lavede en national køredag for kvinder eller piger i gamle biler på mors dag, siger Henriette Weis Klausen, der har arrangeret turen, til TV2 ØSTJYLLAND.