19-årige Silas bryder med trist tendens

Antallet af frivillige unge i foreningslivet faldet.

Den udvikling vil en række kommuner forsøge at vende. Derfor har Aarhus, Favrskov, Randers og Syddjurs kommuner sammen med DGI Østjylland arrangeret workshops, hvor foreninger får konkrete råd og inspiration til at tiltrække unge – til gavn for både unge og foreningen.

For frivilligt arbejde er både godt for foreningerne og for de unges trivsel.

19-årige Silas Green fra Randers er en af de unge, der selv har oplevet, hvor meget godt, det kan give at være frivillig.

Han har gået til parkour i Randers Gymnastiske Forening i mange år. Da hans trænere for fire et halvt år siden spurgte ham, om han ikke kunne have lyst til at give en hånd med som hjælpetræner, slog han til med det samme.

- Det er megafedt at være frivillig. Det giver et helt andet fællesskab, fordi man er sammen om en fælles interesse, og fordi man bidrager til at bringe smil på læben hos andre, siger Silas Green.

Frivilligt arbejde i stedet for sofa

Udover træner-tjansen på parkour-holdet har han også hjulpet med at tage billeder i foreningen samt været aktiv i gymnastikforeningens Ungenetværk, der står bag en række forskellige arrangementer.

- Man bliver afhængig af hinanden. Det er fedt at forpligte sig til et fællesskab, og man får hurtigt gode venner, siger han.

Han går i 3.g i gymnasiet og har egentlig en del at se til. Men han kan alligevel sagtens finde fire-fem timer om ugen til frivilligt arbejde i foreningen.

- Jeg kunne da godt ligge derhjemme på sofaen i stedet, men det her vil jeg meget hellere, siger han.