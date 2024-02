19-årig fundet i livsfare: Politiet leder efter helt særligt vidne

Onsdag fremstilles to 18-årige mænd i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

De er sigtet for grov vold ved at have overfaldet en 19-årig mand på et stisystem i området ved Paderuphus i Randers.

Det skriver Østjyllands Politi på X.

Politiet efterlyser også vidner i sagen, særligt en mandlig hundelufter, der tilfældigt fandt den 19-årige.

Overfaldet skete onsdag i sidste uge cirka klokken 17.

Den 19-årige blev kørt til behandling på hospitalet.

Det blev vurderet, at han havde været i overhængende livsfare.

Der har også været anholdt og sigtet to piger på henholdsvis 16 og 25 år.

De er begge løsladt efter endt afhøring.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre til grundlovsforhøret.