19-årig fundet død efter fem timers eftersøgning

Manden sprang for at svømme og ikke med nogen hensigt om at begå selvmord, lyder det fra politiet.

Til TV2 Østjylland sagde vagtchef Dion Emdal fra Østjyllands Politi klokken 23.30, at man havde taget såkaldte strømdata i brug, der viser, i hvilken retning vandet i Gudenåen bevæger sig. På den måde håber man på at lede de rigtige steder.

- Vi bliver ved med at søge i vandet et godt stykke tid endnu, for vi vil virkelig gerne finde ham. Vi har afhørt vidner, der underbygger den oprindelige antagelse om, at manden selv er hoppet i vandet, men at han formentlig er blevet overrasket over den kraftige strøm, så situationen udviklede sig til den her ulykke, vi står med nu, sagde Dion Emdal.

Denne artikel er opdateret med informationer om, at den 19-årige mand kort efter midnat blev fundet død i vandet.