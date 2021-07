12-årige Thea klipper sit hår for at hjælpe syge børn

- Vi er bare en familie, der vil folk det godt. Vi prøver altid at gøre det rigtige. Jeg synes, at det er en rigtig sød tanke, at Thea vil donere sit hår. Hun er en sund og fornuftig pige, der ikke er så materialistisk. Jeg er stolt af hende, siger Line Aurvig.

En inspiration for veninderne

Det røde hår er blevet klippet kort for nylig, selvom en stor begivenhed snart er på trapperne for Thea Aurvig. Hun skal konfirmeres næste år.

- Det er ikke så vigtigt, hvordan jeg kommer til at se ud, til min konfirmation. Det vigtigste er, at jeg er sammen med hele min familie, og at vi hygger os sammen, siger hun.