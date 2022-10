10.000 procents forskel: Så meget kan du spare i strøm på spilmaskiner

Nogen vil måske være skeptiske over, om de kan få overtalt deres teenagebørn til at skifte gamer-pc’en ud med en 20 år gammel maskine.

Men den køber Teddy René Hansen ikke.

- Jeg tror, at et barn på 13-14 år er forstående for, at det koster mange penge i strøm. Så hvis alternativet er at spille kun én time om dagen, så kan det være, at man kan overtales til at prøve noget noget andet. Mange har for eksempel en Nintendo Wii, hvor du kan spille 47 timer for en kilowatt-time.