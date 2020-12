Randers FC spiller sig sikkert videre i pokalturneringen

Tirsdag aften spillede Randers FC sig uden de store problemer videre i pokalturneringen, da udekampen mod Holstebro fra bunden af 2. division vundet med 3-1.

Dermed er Randers FC i kvartfinalen.

Lige før pausen kom Randers i front ved Mathias Nielsen. Defensivspilleren skød på mål langt udefra, og bolden blev rettet af, så den snød Andreas Raahauge i Holstebro-målet.

Ti minutter inde i anden halvleg blev der scoret til 2-0 efter et hjørnespark. Det var ikke til at sige, om det var Alhaji Kamara eller en forsvarsspiller, som sendte bolden i mål.

Klysner fik hovedrolle

Hjemmeholdet havde flere gode muligheder for at reducere og følte sig også snydt for et straffespark, men der nåede aldrig at komme spænding tilbage i opgøret, før Tobias Klysner scorede til 3-0 med ni minutter tilbage.