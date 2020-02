Mona og 900 andre har givet deres by et træ: - Man må gerne tænke på andre end sig selv

Mulighederne er uendelige, når man skal købe en gave.

Det oplagte valg er at købe noget, som den glade modtager selv kan få glæde af derhjemme, men man kan også gå til det mere utraditionelle valg og eksempelvis give et træ.

Det er præcis dét, Mona Andersen fra Randers har gjort. Til jul besluttede hun nemlig, at mandelgaven skulle være et træ.

Mona Andersen, Randers

- Jeg har børn, som har en alder, hvor det er oplagt at tale om, at man godt kan købe andre ting end materielle goder. Så jeg synes, det var oplagt at købe et træ, og så fik vi en snak om, at man gerne må tænke på fremtiden og på andre end lige sig selv, siger Mona Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom træet var en gave, skulle det ikke plantes i mandel-vinderens egen have. Det er derimod blevet plantet i Skovholmen i Randers.

”Giv Randers et træ”

Det træ, som Mona Andersen har købt for 40 kroner, står nu side om side med 899 andre træer i området ved Skovholmen i Randers.

- Jeg bilder mig ikke ind, at vi kan ændre på klimaet, ved at plante skov i Randers Kommune, men vi kan ændre på klimaet for Randers, og vi kan tænke på vores kommende generationer, og hvor dejligt det bliver at bo i byen, siger Mona Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Træerne er købt af randrusianerne og plantet af kommunen.

- Det er en rigtig god måde at få tilplantet de små arealer i kommunen på. Det er nogle arealer, som man ikke særlig nemt kan søge tilskud til på andre måder, siger Annika Liv Villumsen Krog, der er skov- og landskabsingeniørstuderende hos Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Annika Liv Villumsen Krog har været med til at plante 900 træer i et nyt skovområde i Randers Kommune.

Projektet hedder ”Giv Randers et træ”, og kommer fra Lone Annette Topping, der er kommunikationsmedarbejder i kommunen.

- Jeg har selv købt geder og andet via Folkekirken og den slags, og så tænkte jeg, hvorfor kan man ikke give et træ i stedet for en ged, siger Lone Annette Topping til TV2 ØSTJYLLAND.

Endnu et skovområde på vej

Projektet ”Giv et træ til Randers” har oplevet så stor efterspørgsel, at kommunen nu vil etablere endnu en skov med folkekøbte træer.

Området ved Skovholmen er nemlig fyldt op. Nu er næste etape i gang ved Munkdrup syd for Randers. Der er allerede solgt 47 træer ved det nye skovområde, men der er stadig 500 til salg.

Det tager godt fem år før området begynder at ligne en skov. Men man skal gå hele 15 år, før det er en egentlig skov.

Men projektet har ingen bagkant, og det er meningen, at den her type skove skal spredes ud i hele kommunen.