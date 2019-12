Gode råd fra politiet: Sådan snyder du tyven til jul

Denne artikel er tidligere udgivet på tv2østjylland.dk i december 2017.

___

I disse dage går rigtig mange østjyder på juleferie og begiver sig måske hjem til familie og venner for at fejre jul. Tilbage står et tomt hus eller lejlighed – og nærmest byder tyven indenfor. Tyven ved nemlig ikke noget bedre end et mørklagt hus, hvor han kan operere i fred.

Derfor opfordrer Østjyllands Politi til, at man gør sig sine forberedelser, inden man forlader sit hjem.

Læs også Flere end 300 hjem har haft ubudne gæster i julen

- Man kan gøre flere ting for at gøre sit hjem så uattraktivt, at tyven melder hus forbi. Konkret erfaring viser, at tyvene konsekvent går efter helt mørklagte huse, hvor det er tydeligt, at ingen er hjemme. Derfor er et godt råd, at du tænder et par lamper, så det ser ud som om, du er hjemme, og eventuelt også lader radioen køre, siger leder af forebyggelse Gert Bisgaard fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

00:55 VIDEO: Martin Rasmussen er 40 år og tidligere indbrudstyv. Her giver han gode råd til politiet og private for at forebygge indbrud i private hjem. Videoen er fra november 2017. Luk video

Vintermånederne byder på flere indbrud end normalt

Østjyllands Politi oplever flere anmeldelser af indbrud i vintermånederne. Derfor er det også et område, som de giver ekstra opmærksomhed i netop vintermånederne.

Det gør de blandt andet med en forebyggende indsats, hvor betjente står på gaden med gode råd til borgerne, samt øget patruljering i de områder i politikredsen, som er særligt plaget af indbrud.

01:12 VIDEO: Hør Østjyllands Politis fem gode råd til at undgå indbrud i julen. Indslaget er fra december 2016. Luk video

- Et af de bedste værn mod tyven er nabohjælp, så allier dig gerne med familien på den anden side af hækken. De vil sikkert hellere end gerne gå julefedtet af på en tur rundt i området. Man kan også lave aftale om, at naboens gæster parkerer i ens indkørsel, eller at naboen smider en del af juleskraldet ud i ens affaldsspand. Det er også med til at fortælle tyven, at nogen er hjemme, siger Gert Bisgaard.

I Østjyllands politikreds er hele 22.500 husstande tilmeldt nabohjælp. Det viser den seneste opgørelse fra Det Kriminalpræventive Råd. På landsplan er det 219.500 husstande.