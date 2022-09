Vred bilist påkørte Cecilie med vilje

Cecilie Kongerslev kom på skadestuen til et tjek senere på aftenen, for hendes knæ var hævet, og det gjorde ondt, når hun støttede på det. I dag er hun stadig helt uforstående over for hans handling.

- Jeg vil ikke mene, at jeg gjorde noget, der fremprovokerede, at han skulle påkøre mig, fortæller hun.

Dømt for vold

Episoden betød, at hun måtte sygemelde sig fra sit arbejde.

- Jeg har det rigtig svært med at møde andre bilister efter ulykken. Jeg har lagt mærke til, at når jeg står ud af bilen ved et indkøbscenter, og andre folk står ud af bilen meget tæt på mig, begynder jeg at få lidt fugtige hænder og sved på panden, siger Cecilie Kongerslev.