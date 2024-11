Fodboldprofil trist over salg: - Vores stolthed ryger

Først var det Aarhus Fremad.

Så var det AC Horsens.

Nu Silkeborg IF, mens også Randers FC i skrivende stund ligger i forhandlinger.

De danske fodboldklubber - og herunder også flere af de østjyske - er populære som aldrig før i udlandet.

Seneste skud på stammen er Silkeborg IF, der tirsdag offentliggjorde, at det amerikanske sportsinvesteringsselskab Trivela Group er nye ejere af klubben. Og det skaber splid.

- Når min hjerne forsøger at overbevise mit hjerte om, at det er godt, der er kommet amerikanske ejere, så har mit hjerte altså bare stadigvæk svært ved sådan for alvor at anerkende, at det er positivt for Silkeborg IF, siger Morten Bruun, der er fodboldkommentator på TV2, om opkøbet af sin tidligere og mangeårige klub.

- Det er vores stolthed, der ryger med salget

Det var i tirsdags, det blev offentliggjort, at Silkeborg IF har indgået aftale om salg af aktiemajoriteten til det Trivela Group.

80 procent af aktierne i Silkeborg IF Invest A/S, der er selskabet bag fodboldklubben, overgår for 120 millioner danske kroner med aftalen om salget.

Købet er dog betinget af, at det skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i midten af december. Her skal to tredjedele af den tilstedeværende aktiekapital godkende overtagelsen.