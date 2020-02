Voldsomt vejr: Her var der væltede træer og en flyvende trampolin

Adskillige væltede træer, lange træbjælker, der væltede ned fra et stillads og en trampolin på kørebanen.

Stormen søndag var årsag til hele 15 anmeldelser til Østjyllands Politi.

På kortet nedenunder kan du få et overblik over alle anmeldelserne.

Tryk på de røde prikker for at læse mere.