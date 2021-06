Voldsdømte fra nattelivet kan snart udelukkes over hele landet

Dømte for kriminalitet i nattelivet kan fra 1. juli udelukkes fra barer og restauranter i to år.

Det står klart, efter at lovforslaget torsdag er vedtaget af et flertal af Folketingets partier, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at personer, der er dømt for visse typer af kriminalitet i nattelivet, nu kan tildeles et generelt forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet i op til to år.