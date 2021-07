Visse vacciner kan i sjældne tilfælde give hjertebetændelse

EMA understreger, at fordelene ved alle godkendte coronavacciner fortsat overvejer risikoen for sjældne bivirkninger.

USA advarede i slutningen af juni om risikoen for de sjældne tilfælde af hjertebetændelse i forbindelse med mRNA-vaccinerne. Her blev det også understreget, at fordelene ved vaccinerne "klart" opvejer risikoen.

- Heldigvis sker det usædvanligt sjældent

Henry Bernstein, som er børnelæge hos Cohen Children's Medical Center i New York, manede i den forbindelse til ro.

Bernstein var med i et ekspertudvalg, som var med til at gennemgå 323 tilfælde af betændelse i hjertemusklen og hjertesækken hos teenagere og yngre voksne efter vaccination.

- Heldigvis sker det usædvanligt sjældent. Og når det sker, er det generelt set ikke så alvorligt, sagde han.

MRNA står for messenger-RNA. Teknologien har vist sig særdeles effektiv i forhold til at beskytte mod covid-19.

Danske fagkyndige på området har også tidligere sagt, at de ikke var synderligt bekymrede over fund af hjertebetændelse hos vaccinerede.

For det første er betændelse i hjertemusklen en almindelig og i langt de fleste tilfælde uproblematisk følgevirkning af en virusinfektion som covid-19.

For det andet kræver lidelsen sjældent behandling og går hurtigt i sig selv igen. Kun særdeles sjældent kan tilstanden være livstruende.

- Personligt er jeg ikke så bekymret for, om vaccinen måske kan udløse myocarditis (hjertebetændelse, red.), selv om vi naturligvis skal holde øje med det.