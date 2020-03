Virusfare aflyste Magdas fødselsdagsfest: - Jeg blev ked af det

Det er ikke hverdagskost at have fødselsdag, og det er bestemt ikke alle fødselarer, der kører rundt og deler kage ud til gæsterne.

Det er præcis, hvad Magda Falck Ahlgren fra Aarhus gjorde i dag, fredag, på sin 8-års fødselsdag.

Hun skulle egentlig have været i skole og dele kage ud der, men skolen er lukket. Derfor besluttede Magda og hendes mor sig for at køre ud til alle klassekammeraterne med kage i stedet.

- Magda var faktisk med til at se statsministerens tale, og der gik det jo så op for hende, at der nok ikke vil blive så meget fødselsdag, at hun ikke skulle i skole, og at hun ikke kunne holde fødselsdag for klassen, siger Sofie Ahlgren, der er Magdas mor, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Det var Magdas idé, at vi kunne køre rundt med kage til klassekammeraterne, siger hun.

Magda har brugt en stor del af sin fødselsdag på at sidde i en bil.

Ikke nok med det, er den fest, som Magda Falck Ahlgren skulle have holdt for sine veninder, også aflyst.

- Der blev jeg sur. Men jeg blev egentlig mere ked af det, siger Magda Falck Ahlgren til TV2 ØSTJYLLAND.

At være kagekurer i disse tider kræver hygiejne, og der gjorde sig også gældende i dag, da Magda Falck Ahlgren delte kage ud til dem fra klassen, som hende og hendes mor, kunne huske, hvor bor.

Hvert sted fik hænderne en ordentlig omgang håndsprit, inden et stykke kage blev overrakt til endnu en klassekammerat.

Magda og hendes mor prøvede at nå så mange som muligt, men Aula, der er kommunikationsplatformen til folkeskoler, SFO'er og dagtilbud, har ikke virket. Så de besøgte dem, de kunne huske, hvor bor.