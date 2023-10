Virksomhed uddeler millionbonus til ansatte

Den østjyske møbelkæde har igen i år valgt at uddele en økonomisk bonus til sine ansatte i hele landet.

I alt finder 13,1 millioner kroner vej ud til medarbejderne, oplyser Jysk på sin hjemmeside.

Størrelsen på bonusserne for de enkelte medarbejdere varierer, og den er blandt andet opdelt efter, om man er butiks- eller lageransat.

For de butiksansatte gælder det, at der samlet er 6,7 millioner kroner på vej til dem. Det giver en gennemsnitlig udbetaling på cirka 4.000 kroner.

Beløb afhænger af omsætning

Bonussen udregnes for hver butik ud fra den omsætningsfremgang, butikken har haft i forhold til året før. Af samme grund er der forskel på størrelsen af bonussen fra butik til butik. I butikken får alle fuldtidsmedarbejdere en lige stor del af kagen, skriver møbelkæden.



- Vores medarbejdere ude i butikkerne har ydet en kæmpe indsats i året, der er gået, og der er blevet kæmpet for hver en krone i kassen. Det vil jeg gerne takke medarbejderne for, og jeg er rigtig glad for, at vi igen i år kan udbetale bonus, siger Bo V. Andersen, der er landedirektør i Jysk Danmark, i pressemeddelelsen.