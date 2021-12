Vintervejret driller trafikken - også flere færgeafgange aflyses

Han understreger dog, at når først færgen er ude på åbent hav, er der ingen risiko ved at sejle uden den sidste propel. Og da vindstødene var kraftigst i morgentimerne, forventes det ifølge Jesper Maack, at de øvrige afgange vil følge planen.

Tunøfærgen forventer ingen aflysninger de kommende dage.

Også på vejene gør decembervejret det svært for køretøjer at nå uproblematisk frem. Her skriver Østjyllands Politi på Twitter, at der i og omkring Randers Midtby er trafikale udfordringer forbundet med vejret.