Vinden er vendt - brand sender røg direkte mod Djursland

Kan tage lang tid

Det kan komme til at tage lang tid. Præcis hvor lang tid er svært at sige. Det kommer an på, hvornår man får gravet sig ind til brandens arnested.

- Vi ved, at på Avedøreværket (hvor der var en lignende brand i 2012, red.) tog det omkring 20 dage at tømme siloen. Medmindre vi er meget heldige at få alle gløder ud nede i bunden, så er det scenariet, vi planlægger ud fra, siger Steen Bøje.

Arbejdet med at skovle træpiller ud fra bunden foregår med tre gummigeder skovlfuld for skovlfuld, oplyste brandvæsenet fredag.

Selvom der er meldinger om, at røgen generer flere steder i de omkringliggende byer samt flere steder på Djursland, så er der intet farligt ved den, fortalte Østjyllands Politi fredag.

- Branden giver en røg, der kan lugtes på lang afstand. Kemisk Beredskab fra Beredskabsstyrelsen har foretaget målinger af røggasserne, og Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at røgen på nuværende tidspunkt ikke udgør en sundhedsrisiko for beboerne i det berørte område, oplyste politiet.