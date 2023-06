Vil holde politikerne i ørerne efter ny aftale

I den nye aftale bliver markedet sat frit, og den såkaldte befordringspligt bliver fjernet. Det betyder, at PostNord ikke længere har pligt til at levere breve og pakker til alle borgere i Danmark.

- Jeg er helt med på, at der er behov for nye løsninger på postområdet, og det er meget velkomment med flere aktører. Men vi kan ikke leve med en udvikling, hvor borgere i landdistrikterne får en både ringere og dyrere postservice. Derfor vil vi naturligvis holde forligspartierne op på, om alle borgere i landdistrikterne får deres post, og at prisen er den samme på land og i by, siger han i en udtalelse fra Landdistrikternes Fællesråd.

Hvis det mod forventning konstateres, at markedet ikke leverer, vil transportministeren kunne gribe ind og udpege en virksomhed til at håndtere den konkrete problemstilling. Hvis problemet er vedvarende, vil der kunne afholdes udbud om opgaven.

Staten sikrer gennem udbud, at der etableres en fælles infrastruktur for distribution til de mindre ø-samfund. Infrastrukturen kan eksempelvis bestå af brevkasseanlæg, postkasser og pakkebokse/nærbokse på øerne.

Befordringspligten ophæves for blandt andet pakker og breve. Det overlades dermed som udgangspunkt til markedet at levere landsdækkende postbetjening.

En bred vifte af partier er enige om en ny postaftale, der skal afspejle udviklingen i markedet og sikre betjeningen af borgerne på de områder, hvor der fortsat er et behov for statslig regulering.

Markedet skal overvåges

I en periode skal Trafikstyrelsen overvåge markedet for markedssvigt og prisudviklingen på tværs af land og by. Derudover vil det fremadrettet være et krav for postvirksomheder, der vil kalde sig landsdækkende, at de leverer til alle adresser og har ensartede priser for breve og pakker i hele landet.

Trafikstyrelsen skal det første år lave månedlige undersøgelser af, om postbetjeningen lever op til kravene, og er desuden forpligtet til at iværksætte større undersøgelser, hvis borgere bosat i et givent geografisk område oplever, at breve ikke kommer frem.

Den del af aftalen glæder Steffen Damsgaard.

- Man vil forsøge at gribe de områder, hvor der er længere mellem husene. Det er områder, der ud fra en markedslogik vil være en dårligere forretning for distributørerne, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

- Ser man samtidig på, hvor der flest, der er fritaget for digital post, så er der en overvægt i landdistrikterne. I nogle ø- og yderkommuner er mellem 10-14 pct. af borgerne fritaget for digital post. Det betyder, at de er fuldstændig afhængige af et godt og stabilt postvæsen, som leverer vigtig post fra det offentlige. Derfor er det godt, at der har været politisk fokus på landdistrikterne i postforhandlingerne, og det vil vi selvfølgelig holde forligspartierne op på, udtaler han.