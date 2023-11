Vil have flere medlemmer i idrætsforeninger

DGI vil runde to millioner medlemmer i sine foreninger i 2030. Det meddeler organisationen i en pressemeddelelse.

De seneste tal viser, at der er 1.770.000 medlemmer i de 6660 foreninger, som er med i DGI. Det er det højeste antal nogensinde, men der er plads til mange flere, lød det fra DGI's formand Charlotte Bach Thomasen i sin beretning til DGI's landsmøde lørdag.

Der er stor forskel på, hvor mange af de 0-18-årige, der er med i en forening, hvis man kigger på kommuneplan. Således også i det østjyske, hvor Favrskov Kommune topper med 93 procent, mens Norddjurs ligger i bunden med 59 procent foreningsaktive børn.

I kommunen med den laveste foreningsdeltagelse er blot 38 procent af kommunens børn og unge med i en idrætsforening, mens tallet er 108 procent i kommunen med den højeste foreningsdeltagelse. At tallet er over 100 % skyldes, at mange børn er medlem af flere foreninger.