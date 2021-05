Vil du slippe udenom køen? Her er de aktuelle ventetider til coronatest

45 minutter, en time - eller halvanden?

Så lang tid kan du risikere at skulle vente, når du vil ud for at få taget en hurtigtest for corona.

Særligt i dag er der pres på hurtigtestcentrene, da den yderligere genåbning i flere tilfælde kræver coronapas, hvis man for eksempel vil en tur i fitnesscenteret eller til koncert.

TV2 ØSTJYLLAND har derfor lavet et overblik over de aktuelle ventetider torsdag, så du kan holde dig opdateret på, hvor du kan risikere at ende i en lang kø til test, eller hvor du hurtigere kan slippe igennem og få coronapasset sikret.