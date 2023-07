Videregående uddannelser oplever næstlaveste optag i ti år

Antallet af optagne på landets videregående uddannelser stiger, og i år er to procent flere blevet optaget sammenlignet med sidste år.

Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I alt er 61.382 ansøgere blevet optaget på en videregående uddannelse.

Men selv om det er to procent flere end sidste år, så er det stadig det næstlaveste antal ansøgere, hvis man kigger over en tiårig periode.

På trods af det glæder uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) sig over, at antallet af optagne er steget på et år.

- Præcis hvad det er for en tendens, der slår igennem, tror jeg helt ærligt, at det er for tidligt at sige. Vi ved, at corona har sat sig i en ændret adfærd. Om den er varig eller momentan tror jeg, er for tidligt at sige noget om endnu.

- Jeg glæder mig over, at der er flere end sidste år, som optages på en videregående uddannelse, siger Christina Egelund.

Flere på it-uddannelsen

Det er fra midnat natten til fredag, at tusindvis af ansøgere får svar på, om de er blevet optaget.

En af forklaringerne på, at optaget er steget, er ifølge ministeriet, at der er sket en stigning på fem procent på det, der hedder Stem-uddannelserne. Uddannelserne er en samlet betegnelse for uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

Derudover er optaget på it-uddannelserne steget med ti procent, mens der for ingeniøruddannelser er en stigning på seks procent.

Antallet af optagne på tre af de fire velfærdsuddannelser - sygeplejerske, lærer og socialrådgiver - er samlet set på samme niveau som sidste år.

Og det er alt sammen nogle fagområder, hvor det danske arbejdsmarked nu og i de kommende år har brug for flere, siger uddannelses- og forskningsministeren.

- Hvis man kigger på uddannelser bredt set, så står vi de næste mange år med den ret store strukturelle udfordring, at vi kigger ind i enormt små ungdomsårgange, samtidig med at behovet på arbejdsmarkedet er stigende, siger hun.

Flere kan komme ind

Christina Egelund opfordrer derfor blandt andet de ansøgere, som bliver afvist, til at kigge på en af de andre uddannelser, hvor der stadig er plads.

For cirka halvdelen af dem, der er kvalificeret til at komme ind på en videregående uddannelse og har fået afslag, har kun søgt én uddannelse.

Imens er der flere end 17.000 ledige pladser.

- Det er bare en virkelig positiv opfordring til de unge, som har fået afslag, om at gå ind og se, om der ikke var en anden tæt beslægtet uddannelse, som man så kunne tænke sig at søge ind på i stedet for, siger hun.