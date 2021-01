VIDEO: Kæmpe lager sikrer østjysk historie

Det minder lidt om Ikea med reoler i flere etager og gaffeltrucks til at flytte rundt på pallerne.

Men det er hverken møbler fra Ikea eller sengetøj fra Jysk, der er på hylderne på Museum Østjyllands lager syd for Randers.

Lageret rummer en stor del af vores fælles historie og fortid, fordi det er fælleslager for mange af museerne her i Østjylland, og det er skabt for at bevare museernes genstande længst muligt.

For at gøre det skal lageret have den rette temperatur og ikke mindst rette luftfugtigt:

- Vi ved, at træ sprækker, hvis det kommer i for tørt et klima. Vi ved, at det mugner, hvis det er for fugtigt. Borebiller kan også æde træet, fortæller Lone Petersen, konservator ved Museum Østjylland.

I indslaget her kan du få et indblik i, hvordan Lone Petersen arbejder for at bevare historiske genstande fra Østjylland: