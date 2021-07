VIDEO: Her siler det ned over Østjylland

På radarbilledet fra 16.55 kan man se, at der lige nu er flere kraftige tordenbyger over det centrale og nordvestlige Jylland. Det er her at der de næste timer er størst risiko for at få skybrud.

De gule plamager på kortet viser regn, der falder med skybrudsintensitet.

DMI lagt ned af trafik

DMI kommer med varsler om vildt vejr mange steder i landet, og det har sat DMI.dk under voldsomt pres. Det betyder, at det kan være svært at komme ind på hjemmesiden, ligesom app'en også er hårdt belastet.