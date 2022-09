Video: Chauffør overfaldes af vred bilist

- I de tilfælde hvor vreden bliver meget ukontrolleret, og man kommer til at handle i følelsernes vold, kan det helt klart sidestilles med, at man er påvirket af alkohol og alle mulige andre ting, siger han og fortsætter:

- Det fjerner jo fokus og opmærksomhed, og man har svært ved at koncentrere sig om det, man faktisk skal gøre.

Manglende fremdrift, fejl og provokation

Ifølge Jens Einar Jansen er der tre situationer, der kan skabe vejvrede.

- Det ene er, at man bliver vred, fordi der er manglende fremdrift. Man synes, de andre kører for langsomt, og man bliver forsinket af, at trafikken stopper op.

- Det andet er, at man bliver vred over, at andre laver fejl, andre kører hensynsløst, eller de glemmer at blinke af, når de skal af, og på en eller anden måde sætter en selv i fare.

- En tredje ting er, at man kan blive meget vred over andres vrede. For eksempel når man ser andre himle med øjnene eller vise fingeren, og så bliver man voldsomt provokeret af det, siger Jens Einar Jansen.