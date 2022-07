VIDEO: 1.000 ton tung maskine tygger sig gennem 50 meter togskinner i timen

Skærverne, de granitsten der stabiliserer skinnerne, skal renses. De bliver slidt med tiden, og derfor sorterer maskinen dem, så de skærver der ikke længere er gode nok, bliver taget fra, og dem, der fortsat er store nok, bliver genbrugt.

Det tager maskinen en time at rense en strækning på 50 meter, og derfor er den i gang 10-12 timer hver dag hen over sommeren, hvor færre er afhængige af at kunne køre med togene.