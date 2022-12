Vi får flere penge på lommen næste år, spår cheføkonom

Men på nogle fronter forventer Sydbank, at 2023 kan blive lidt lettere end 2022 for husholdningerne.

Rådighedsbeløb stiger

Ifølge Sydbanks beregninger skrumpede en gennemsnitlig families rådighedsbeløb med 1600 kroner i 2022. Rådighedsbeløb er de penge, der er tilbage, når faste udgifter som skat, boligudgifter, vand og varme er betalt.

Det er de penge, der kan bruges på forbrug såsom mad, medicin og fornøjelser.

I 2023 tror Sydbank, at det beløb vil vokse i gennemsnit med 1300 kroner.

Men gennemsnittet skjuler som ofte nogle forskelle.

Påvirkes forskelligt

Søren Kristensens regnemaskine giver nogle ret forskellige resultater alt efter, hvor man bor, hvad man kører i, og hvordan man varmer sit hus op.

Tager man eksempelvis bare forskellen på boligudgifterne for en familie med et fastforrentet boliglån, kan geografien være forskel på plus og minus:

- Hvor vi for en familie i Vestjylland faktisk forventer en stigning i rådighedsbeløbet på næsten 2000 kroner, så forventer vi faktisk et fald på omkring 1000 kroner for en tilsvarende familie i København, skriver Søren Kristensen.

- De store forskelle skyldes primært betydelige forskelle i boligpriserne, som giver en stor spredning rentestigningernes påvirkning på boligudgifterne.

Derudover kan man se tydeligvis forskel på om huset opvarmes med gas eller fjernvarme samt om bilen kører på el eller benzin.

- Det vidner også om, at danskerne lige nu står over lidt mere vidtrækkende økonomiske beslutninger end normalt, skriver cheføkonomen.