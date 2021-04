Venstre vil lempe forsamlingsforbud og åbne fitnesscentre

- Det vigtige for os er, at forsamlingsforbuddet følges ad med de øvrige restriktioner i samfundet. Vi kan se nu, at der er en manglende logik, hvor der er mulighed for at være en masse mennesker nede at handle, men er vi hjemme og fejrer fødselsdag, må vi højst være fem mennesker, siger Jakob Ellemann-Jensen.



Forbuddet mod større grupper ønsker partiet helt udfaset "hen mod sommeren".

Betyder noget at holde sig i god form

Som det ser ud nu, kan fitnesscentre tidligst åbne igen 6. maj, men det ønsker Venstre at fremrykke.

- Det er der nogle, der vil trække på smilebåndet over. Men det betyder noget at kunne holde sig i god form. Det betyder noget for vores velvære og følelse af normalitet i samfundet.

Partiet vil også åbne restauranter for både udendørs og indendørs servering, få børn og unge mere tilbage i skole, åbne indendørs idræt og få den såkaldte superligaordningen i gang.