Vejret er helt optimalt: Her kan du se masser af stjerneskud

Det kan godt være, at nattehimlen var farverig og imponerende mange steder i Østjylland nytårsaften, men i aften og i nat bliver den formentlig endnu smukkere.

Her er meteorsværmen Kvadrantiderne nemlig at se, og den giver mulighed for hundredevis af stjerneskud over os.

I en periode frem til midnat er der ganske få skyer på himlen. Det klarer mere op, end det allerede har gjort. Thyge Rasmussen, DMI

I Østjylland er betingelserne så godt som optimale for at se fænomenet.

- I en periode frem til midnat er der ganske få skyer på himlen. Det klarer mere op, end det allerede har gjort, lyder meldingen nemlig fra den vagthavende hos DMI, Thyge Rasmussen.

Bliver rigtig koldt

Men det er med at være parat i timerne frem mod midnat, for herefter kan det godt være vanskeligt at få de mange stjerneskud at se.

- Skydækket tiltager igen efter midnat, hvor skyerne er drevet ind over Østjylland fra nordvest, siger Thyge Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han opfordrer samtidig til hue og halstørklæde, hvis man vil ud og opleve det naturskabte festfyrværkeri.

- Vi får mellem to-fire grader i det østjyske, men med en frisk vind vil det føles køligere, forklarer han.

120 styk i timen

Meteorsværme består af rester af sten og is fra kometer og asteroider.

Kvadrantiderne er en årligt tilbagevendende begivenhed, der finder sted i begyndelsen af januar.

Ifølge Planetarium i København er det maksimale antal stjerneskud her cirka 120 styk i timen – dog kun i et begrænset tidsrum på omkring seks timer.

Kvadrantiderne radierer fra et punkt tæt på Karlsvognen.

Der er hvert år mellem 10 og 15 store meteorsværme.

Hvis du virkelig har styr på stjernebilleder, så kan du også navigere efter Svanen, der er tæt på Karlsvognen. Her udspringer meteorsværmen lige over Svanen og ved Karlvognens 'håndtag'. Foto: TV 2