Varsel om voldsomt vejr

Det blæsende vejr tiltager i løbet af lørdagen, og søndag forventes en stormende kuling med vindstød af stormstyrke at ramme.

Sådan lyder varslet fra DMI.

Det voldsomme vejr skyldes et lavtryk lige vest for Skotland, der intensiveres, mens det bevæger sig mod øst og ventes at ligge over Vendsyssel og Skagerrak søndag eftermiddag.