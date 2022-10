Varmen fiser ud i de kommunale bygninger – og pengene ud af kommunekassen

Ifølge DI Byggeri er det vigtigt at få styr på energiforbruget, for ikke bare varmen fiser ud – det gør pengene i kommunekasserne også:

- Der skal hurtigst muligt sættes gang i energirenoveringen af kommunernes bygninger. Både fordi de her og nu vil kunne spare store beløb til glæde for kommunekassen, men også fordi vi jo har aftalt, at CO2-udledningen skal ned. Det vil energirenovering absolut også kunne hjælpe på, siger Michael Ancher.

Flere kommuner opvarmer med gas

En af de helt store energi – og pengeslugere er gasfyr.

I Randers, Silkeborg, Horsens, Favrskov og Skanderborg opvarmes en del af de kommunale bygninger med netop gas. Samlet set er knap hver sjette kommunalt ejede bygninger i Østjylland opvarmet med gas.

Derfor er en del af energiløsningen ifølge DI Byggeri også, at kommunerne skal finde andre måder at opvarme de kommunale bygninger på:

- De seks kommuner, som bruger gas, skal lige om lidt i gang med at skifte varmekilde. Et godt råd vil være, at man samtidig kigger på hele bygningens energiforbrug. Den billigste energi er nu engang den energi, som vi ikke bruger, konstaterer formand Michael Ancher, DI Byggeri Østjylland.

Han håber, at det kommende Folketing vil hjælpe kommunerne med at komme i mål:

- Der skal bruges penge på det. Men på sigt kommer både vi som borgere og vores klima til at nyde godt af investeringen, lyder det fra Michael Ancher.

I tabellen nedenfor kan du se, hvor mange bygninger i hver kommune, der har et højt energiforbrug og derfor energimærke D, E, F eller G.