Varmen er på vej - men det vender igen

Der er - endelig vil nogen mene - sommervejr på vej. Ugen vi er gået ind i byder på sol og varme temperaturer, men når vi igen kommer til weekend, så bliver det køligere. Det fortæller Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved DMI til Ritzau.

- Frem til og med torsdag bliver der brug for solcreme. Der er nemlig et højtryk over Danmark, og det giver tørvejr og en god portion solskin.

Ifølge ham ser det ud til, at torsdag bliver den varmeste dag i denne omgang.

- Natten til fredag eller i løbet af fredagen kommer der en koldfront ind over Danmark med regn og byger, måske torden, siger Jesper Eriksen.