Var nødt til at vælge: Forsvaret har brug for minister på 100 procent

- Når jeg har besluttet at lave denne tilpasning, skyldes det grundlæggende to ting: Min kærlighed til Venstre. Og min kærlighed til Forsvaret, siger Ellemann-Jensen.

- Det er en beslutning, jeg har truffet i sidste uge, efter jeg er kommet tilbage fra min sygemelding og jeg har haft lejlighed til at danne mig et overblik over de opgaver, der ligger i Forsvarsministeriet og i det tværgående regeringssamarbejde.

For tre uger siden vendte Ellemann-Jensen tilbage i jobbet efter seks måneders fravær grundet stress. Mens Ellemann-Jensen var fraværende, var Troels Lund Poulsen fungerende forsvarsminister.

Nu bytter de to herrer, der begge er valgt her i Østjylland, ministerpost. Ellemann-Jensen overtager Økonomiministeriet fra Lund Poulsen.

- Hvis jeg som formand for Venstre skal have mulighed for at udfolde den kurs, jeg har lagt for partiet på sommergruppemødet, passe mine opgaver som formand og kunne fortsætte med at gøre Venstre gældende i regeringssamarbejdet, så kan jeg ikke samtidig være forsvarsminister.

- Det står klart for mig - og det går ikke. For Forsvaret har brug for en minister, som har 100 procent fokus på opgaven, siger Ellemann-Jensen.

Et 'drømmejob'

Da han blev forsvarsminister efter valget sidste år, kaldte Ellemann-Jensen posten som forsvarsminister sit "drømmejob" og et meget oplagt valg for ham.

- Jeg valgte den her ministerpost med hjertet, og jeg tror, I alle ved, at jeg elsker Forsvaret. Men jeg ser ikke, at det kan være anderledes.

- Det må efterhånden stå klart for enhver, at der er behov for en meget markant oprydning i hele Forsvarsministeriets koncern, siger han.