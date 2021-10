Vanvidskørsel: Politiet har beslaglagt 510 køretøjer

- Politiet har beslaglagt næsten tre køretøjer om dagen, siden de nye regler mod vanvidsbilisme trådte i kraft for et halvt år siden.

- De nye styrkede tiltag mod vanvidskørsel har i den grad virket og været nødvendige for at sætte hårdt ind over for dem, der bringer andre menneskers liv i fare med deres vanvittige kørsel, udtaler Nick Hækkerup.

Dækker over flere forseelser

Med de nye regler kan politiet konfiskere køretøjerne - også selv om det ejes af en anden end føreren. Rigspolitiet har dog ikke haft mulighed for at oplyse, hvor mange af beslaglagte køretøjer der er ejet af en anden end føreren.

Men i juni viste en opgørelse, at der på det tidspunkt var beslaglagt 428 køretøjer, der er ejet af en anden end føreren.