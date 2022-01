Vandet stiger flere steder oven på stormfuld nat

Stormen Malik, som lørdag eftermiddag ramte Danmark, har toppet tidligt søndag morgen.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Henning Gisselø.

- Selv om vinden for øjeblikket er aftagende, så stiger vandstanden mange steder i landet, siger han.

Vandstanden kommer til at gøre en stor del af søndagen.

- Det der sker i løbet af aftenen og natten er, at vandstanden igen begynder at falde. Så vi regner med mandag morgen at have en mere normal vandstandsmåling, siger Henning Gisselø.