Valgstedsmålinger: Flertal for at afskaffe forbehold

Ifølge den måling er det 66,6 procent, der har stemt for at afskaffe forbeholdet. Modsat har 33,4 procent stemt for at beholde det.

Skuffelse hos Nye Borgerlige og DF

På nej-siden er Nye Borgerlige, DF og Enhedslisten, som netop har opfordret vælgerne til at bevare forsvarsforbeholdet.

Derfor er det også en skuffet Mette Thiesen (NB), der udtaler sig til TV 2 efter første Exitpoll.

- Danskerne har talt, men vi synes selvfølgelig, at det er ærgerligt, siger hun og fortsætter:

- Nu er det vores opgave at sikre, at de EU-begejstrede partier bliver holdt op på, at de ikke sender danske soldater på tvivlsomme EU-missioner.

Klareste resultat nogensinde

Hvis valgstedsmålingerne fra DR og TV 2 holder, vil onsdagens resultat være det klareste resultat ved en folkeafstemning om EU nogensinde.



Man skal tilbage til 1972 og afstemning om medlemskab af det daværende EF for at finde den største forskel. Her stemte 63,4 procent for, mens 36,6 procent stemte imod.

Med til historien hører, at valgdeltagelsen ved de forskellige afstemninger har varieret. I 1972 lå den på 90,1 procent.