Værnemidler til flere millioner kroner samler støv

Da coronapandemien ramte Danmark blev mundbind, håndsprit og ansigtsvisirer pludselig meget eftertragtede varer, men den tid er ovre.

Nu står Region Midtjylland med et stort lager af værnemidler for omkring 40 millioner kroner. Den forventer, at nogle af værnemidlerne hurtigt bliver brugt, da de stadig indgår i det daglige arbejde på sygehusene.

- Der er nogle af tingene, som vi bruger rigtig meget på hospitalerne til dagligt. Det er for eksempel operationsmasker, handsker, sprit og overtrækningsdragter, siger Dorte Christensen som er vicedirektør for Indkøb og Medicoteknik i Region Midtjylland.