Vær opmærksom når du skal sortere dit juleaffald

Når alle julegaverne er pakket ud, står mange østjyder med en hel masse gavepapir, der skal smides ud. Og når det er papir, skal det vel smides i beholderen med papiraffald?

Det skulle man i hvert fald tro, men det er ikke rigtigt.

Der er meget få papirfibre i gavepapir i forhold til mængden af farvestof, glitter og coating, så det kan desværre ikke genanvendes. Horsens Kommune

Sådan lyder det blandt andre fra Horsens Kommune på Facebook.

- Husk, at det flotte og glitrede gavepapir fra dine julegaver ikke må komme sammen med resten af dit papiraffald, skriver kommunen.

- Der er meget få papirfibre i gavepapir i forhold til mængden af farvestof, glitter og coating, så det kan desværre ikke genanvendes, men skal i stedet til restaffald, lyder det om årsagen.

Flamingo kan genbruges

Gavepapiret er ikke det eneste, du skal være opmærksom på blandt juleaffaldet.

I Aarhus skal papir og pap hver for sig, mens gavebånd og plastik hører sammen.

Flamingo er så ifølge holdleder hos Genbrugsstation Sintrupvej i Aarhus, Torben Villumsen, en faldgrube, som skal i en helt fjerde container.

- Det er i rigtig mange af de papkasser, vi får. Det kan være legetøj, det kan være elektronik. Tag det fra, for det kan genbruges, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND den 22. december 2018.

01:07 VIDEO: Der er ofte mere end almindeligt travlt på genbrugspladserne efter vores årlige forbrugsfest. Indslaget er fra den 22. december 2018. Luk video

I anledning af julen er der dog ekstra vejledning at hente hos Genbrugsstation Sintrupvej i Aarhus.

- Det er for at informere om, at gavepapir ikke skal i småt brændbart, men over i vores papircontainere. Det bedste sted at skilte er der, hvor folk normalt ville smide papiret, nemlig i småt brændbart, sagde Torben Villumsen sidste år.

OBS: Reglerne for sortering kan variere fra kommune til kommune, og man skal derfor holde sig orienteret i sin egen kommune.

Torben Villumsen er ikke bleg for at give en løftet pegefinger i den gode sags tjeneste.