Væddemål i butikker kræver spilkort fra i dag

Formålet med spilkortet er blandt andet at sikre, at unge under 18 år ikke kan spille, ligesom det også bekæmper hvidvask og matchfixing.

Fra den 1. oktober træder en ny lov i kraft, der stiller krav om, at man identificerer sig med et såkaldt spilkort, hvis man vil spille i en fysisk butik.

Kan udpege problematisk adfærd

Samtidig bliver det nu også muligt at stoppe spillere, der har udelukket sig selv fra spil via det såkaldte Rofus-system, fra at spille i butikker.

Og endelig kan det bruges til at overvåge spilmønstre og dermed udpege spillere med problematisk spiladfærd. Det har Danske Spil haft gode erfaringer med.

- Efter vi har indført spilkort, har vores spildata vist, at godt 50 procent af højrisikospillerne også spiller hos fysiske forhandlere, og dem har vi nu haft mulighed for at hjælpe til sundere spilvaner via omsorgsopkald fra vores særlige ansvarligt spil-team, siger Karsten Fogh Holang, der er administrerende direktør i Danske Licens Spil, som står bag Oddset og Tips.

Danske Spil ringer årligt til flere tusinde kunder for at tale om deres spilmønstre for at sikre, at det kun er underholdning og ikke tager overhånd.

Spilkortet kan enten være et fysisk kort, eller det kan være indlejret i en app.

De nye regler for spilkort gælder ikke lotterier som Lotto og skrabespil.