Vaccineplan skrider igen: Østjyderne må vente

Østjyder, der venter på at blive indkaldt til vaccination, må væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

Region Midtjylland får nemlig leveret færre vaccinedoser end forventet i juli og august, og det betyder, at vaccinationskalenderen skrider 2-3 uger. Dermed er den sidste østjyde først færdigvaccineret ved udgangen af september.

- Vi har vidst i nogle uger, at vi ville få færre vacciner i juli, og mange af dem skal bruges på at revaccinere folk, som allerede har fået første stik. Men nu viser det sig, at vi også får færre doser af Moderna i august end først antaget. Og derfor kan vi ikke kalde så mange nye ind, forklarer koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, til TV 2 Østjylland.

Sandsynligt at det skrider igen

I Region Midtjylland var cirka 310.000 borgere færdigvaccinerede den 10. juni, mens 550.000 har fået det første af to stik. Det fremgår af en status på Regionens egen hjemmeside.

Og ifølge den officielle vaccinationskalender hos Sundhedsstyrelsen er alle danskere vaccinerede i midten af september. Men altså ikke her i Østjylland. Og det er ærgerligt, at planen skrider igen, siger Ole Thomsen. Hen kan dog ikke love, at det er sidste gang.

- Hvis man kigger tilbage og ser, hvor mange gange planen er blevet skubbet, så skal vi være meget heldige, hvis det ikke sker igen. Og det er møgærgerligt for folks private situation og handlefrihed, hvis man eksempelvis gerne vil ud at rejse. Men jeg tror også, at der snart kommer flere varianter på markedet. Så alle skal nok få en vaccination, garanterer koncerndirektøren over for TV 2 Østjylland.